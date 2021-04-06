steam每日特惠：模拟人生4什么时候史低 模拟人生44.20特惠多少钱

2021-04-06 15:27:50 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是模拟人生4 模拟人生44.20特惠多少钱，对模拟人生4 模拟人生44.20特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在一个无拘无束的虚拟世界中，享受创造和控制人生的奇妙力量。

游戏名称：模拟人生4/The Sims 4

游戏原价：198元

游戏售价：23元

活动时间：4月20号结束

目前《模拟人生4》特惠售价为23元，原价198，为历史最低价。15822篇测评中89%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月20日。

网友评价：

没错，我就是现实生活中不做家务但游戏里洁癖贼重的死宅

小编点评：

游戏本身是好的，但是ea这个dlc真的过分了，感觉不买dlc的游戏简直就是阉割版内容少得可怜，你就那么想赚钱吗

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