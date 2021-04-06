steam每日特惠：摩托GP20什么时候史低 摩托GP204.13特惠多少钱

2021-04-06 15:27:20 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是摩托GP20 摩托GP204.13特惠多少钱，对摩托GP20 摩托GP204.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

今年就来体验史上最完整的管理生涯模式带来的所有刺激内容，并尽情享受新的技术改良项目和游戏画面吧。自定义您的摩托车和赛车服！与MotoGP™传奇车手一较高下，或是和在线好友发起挑战！

游戏名称：摩托GP20/MotoGP™20

游戏原价：138元

游戏售价：41元

活动时间：4月13号结束

《摩托GP20》优惠现售41元，原价138，历史最低价。1438篇测评中90%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。

网友评价：

好玩，难度也不是很大，习惯就好了，每天开几圈，轻松惬意。

小编点评：

有一说一确实难，但上手之后真的好玩

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