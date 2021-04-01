Epic喜加一 3 out of 10 season 2Epic怎么领取

2021-04-02 10:56:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

以咖啡因驱动的超能力、有自我意识的 AI 以及劲敌游戏开发工作室们都将挡在 Shovelworks Studios 奋力做出一款评分超过 3 out of 10 的游戏的道路上。在本季中，他们是否能达成这个目标呢？

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领取方法：

游戏回归周四晚11点领取时间。《3 out of 10 season 2》领取时间为4月8日23点，截止4月15日23点。

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