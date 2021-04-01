Epic喜加一 3 out of 10 season 2Epic怎么领取

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游戏介绍：
以咖啡因驱动的超能力、有自我意识的 AI 以及劲敌游戏开发工作室们都将挡在 Shovelworks Studios 奋力做出一款评分超过 3 out of 10 的游戏的道路上。在本季中，他们是否能达成这个目标呢？
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领取方法：
游戏回归周四晚11点领取时间。《3 out of 10 season 2》领取时间为4月8日23点，截止4月15日23点。
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