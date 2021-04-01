steam每日特惠：控制 - 终极合辑什么时候史低 控制 - 终极合辑4.9特惠多少钱

2021-04-02 10:56:11 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是控制 - 终极合辑 控制 - 终极合辑4.9特惠多少钱，对控制 - 终极合辑 控制 - 终极合辑4.9特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Control》赢得超过80项大奖，游戏画面如同精彩的视觉盛宴，踏上节奏紧张刺激的第三人称动作冒险旅程，让你每一秒都无法松懈。

游戏名称：控制 - 终极合辑/Control Ultimate Edition

游戏原价：198元

游戏售价：79元

活动时间：4月9号结束

《控制 - 终极合辑》优惠现售79元，原价198，历史最低价。12868篇测评中91%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月9日。

网友评价：

这游戏给我带来的惊喜真的是超乎想象，画面风格上有种说不上来的独特感，尤其是那个迷宫的门，真的是爱了。战斗手感也很不错，操作感也很舒服。

小编点评：

董明珠历险记

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