steam每日特惠：F1 2020什么时候史低 F1 20204.13特惠多少钱

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首次在《F1® 2020 》中，你可以组建自己的F1®车队，并与官方车队和车手一决雌雄。或者，你可以在新的分屏模式中，使用休闲比赛选项获得更放松的竞速体验，并和你的好友们比个高低。用当代或经典的内容，在22条赛道上竞速。
游戏名称：F1 2020
游戏原价：48元
游戏售价：163元
活动时间：4月13号结束
《F1 2020》优惠现售48元，原价163，历史最低价。15147篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。
网友评价：
什么时候出个换领队功能？我想当场拿下比诺托，让施泰纳来当法拉利领队
小编点评：
非常好，就是如果能给手柄玩家做一些优化就更好了
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