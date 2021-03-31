steam每日特惠：F1 2020什么时候史低 F1 20204.13特惠多少钱

2021-04-01 13:38:02 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是F1 2020 F1 20204.13特惠多少钱，对F1 2020 F1 20204.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

首次在《F1® 2020 》中，你可以组建自己的F1®车队，并与官方车队和车手一决雌雄。或者，你可以在新的分屏模式中，使用休闲比赛选项获得更放松的竞速体验，并和你的好友们比个高低。用当代或经典的内容，在22条赛道上竞速。

游戏名称：F1 2020

游戏原价：48元

游戏售价：163元

活动时间：4月13号结束

《F1 2020》优惠现售48元，原价163，历史最低价。15147篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月13日。

网友评价：

什么时候出个换领队功能？我想当场拿下比诺托，让施泰纳来当法拉利领队

小编点评：

非常好，就是如果能给手柄玩家做一些优化就更好了

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