steam每日特惠：莱莎的炼金工房2什么时候史低 莱莎的炼金工房24.3特惠多少钱

2021-03-31 14:37:10 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是莱莎的炼金工房2 莱莎的炼金工房24.3特惠多少钱，对莱莎的炼金工房2 莱莎的炼金工房24.3特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

本作发生在前作《莱莎的炼金工房~常暗女王与秘密藏身处~》的冒险3年后，讲述各奔前程的莱莎和其同伴们再次相聚，经历新的邂逅与离别，再次寻找“某种至宝”的故事。

游戏名称：莱莎的炼金工房２ ～失落传说与秘密妖精～

游戏原价：349元

游戏售价：279元

活动时间：4月3号结束

目前《莱莎的炼金工房2》特惠售价为279元，原价349，为历史最低价。840篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月3日。

网友评价：

女人，只会影响我调和的速度!敢妨碍我炼金的都得死0.0

小编点评：

科洛蒂娅 给个姬会

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