steam每日特惠：多重花园什么时候史低 多重花园4.9特惠多少钱

2021-03-31 14:36:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是多重花园 多重花园4.9特惠多少钱，对多重花园 多重花园4.9特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

重新发现重力，探索埃舍尔风格世界的“不可能”建筑。以第一人称视角见证无限，掌握其规则以解决匪夷所思的难题。培育花园，开辟前方道路，无穷扩展正在前方。

游戏名称：多重花园/Manifold Garden

游戏原价：70元

游戏售价：49元

活动时间：4月9号结束

目前《多重花园》特惠售价为49元，原价70，为历史最低价。1645篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月9日。

网友评价：

巨大空间爱好者兼解谜爱好者狂喜，脑内汉译名叫《无量之庭》。

小编点评：

不要怪游戏没有指引，当你知道该干什么的时候，你已经通关了。

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