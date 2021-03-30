steam每日特惠：极速骑行3什么时候史低 极速骑行34.5特惠多少钱

2021-03-30 16:03:25 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是极速骑行3 极速骑行34.5特惠多少钱，对极速骑行3 极速骑行34.5特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

在 RIDE 3 中，体验史上最全面的竞速游戏！ 在全球的不同赛道上驰骋，考验爱车的极速，此外还可以利用全新涂装编辑器来定制爱车。

游戏名称：极速骑行3/RIDE 3

游戏原价：116元

游戏售价：29元

活动时间：4月5号结束

《极速骑行3》优惠现售29元，原价116，新历史最低价。2606篇测评中83%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月5日。

网友评价：

游戏10小时，750公里，第一次在最简单的人机里面得第一。哭了。

小编点评：

如果想换电脑，但是找不到理由，建议玩这个游戏，我已经把上一台电脑砸了

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