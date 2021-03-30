steam每日特惠：只只大冒险什么时候史低 只只大冒险4.8特惠多少钱

2021-03-30 16:03:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是只只大冒险 只只大冒险4.8特惠多少钱，对只只大冒险 只只大冒险4.8特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《biped / 只只大冒险》是一个具有物理特性的合作冒险游戏。 游戏中，你和伙伴将扮演“阿古”和“茜拉”，两个双足外星机器人，并在地球上展开有趣又燃情的大冒险。

游戏名称：只只大冒险/Biped

游戏原价：58元

游戏售价：34元

活动时间：4月8号结束

《只只大冒险》优惠现售34元，原价58，新历史最低价。2568篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月8日。

网友评价：

太好玩了已经和老公离婚了

小编点评：

流程过短，内容匮乏，游戏性不够，地图过小，模型少

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