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steam每日特惠：只只大冒险什么时候史低 只只大冒险4.8特惠多少钱

2021-03-30 16:03:31来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

《biped / 只只大冒险》是一个具有物理特性的合作冒险游戏。 游戏中，你和伙伴将扮演“阿古”和“茜拉”，两个双足外星机器人，并在地球上展开有趣又燃情的大冒险。

游戏名称：只只大冒险/Biped

游戏原价：58元

游戏售价：34元

活动时间：4月8号结束

《只只大冒险》优惠现售34元，原价58，新历史最低价。2568篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月8日。

网友评价：

好玩了已经和老公离婚了

小编点评：

流程过短，内容匮乏，游戏性不够，地图过小，模型少

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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