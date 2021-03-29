微软喜加一！《Flappy - the Angry Bird》在哪免费领取

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《Flappy - the Angry Bird》是一款物理点击类的游戏，玩法就是flappybird的玩法，但是把其中的小鸟进行了替换，原价144元。
领取方法：
玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。
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