微软喜加一！《Flappy - the Angry Bird》在哪免费领取

2021-03-29 16:09:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

我可以不玩，但我不能没有，在windows自带微软商店上今天有一款物理点击类游戏《Flappy - the Angry Bird》开启了免费领取的活动，截止3月30日，下面小编就为大家带来这款游戏的免费领取地址。



《Flappy - the Angry Bird》是一款物理点击类的游戏，玩法就是flappybird的玩法，但是把其中的小鸟进行了替换，原价144元。

领取地址：点此跳转

领取方法：

玩家只需要通过链接到微软商店后，点击免费取得即可获得这款游戏，之后便可以在微软商店中进行下载然后游玩了。

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