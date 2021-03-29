steam每日特惠：失落余烬什么时候史低 失落余烬3.30特惠多少钱

2021-03-29 16:09:23 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是失落余烬 失落余烬3.30特惠多少钱，对失落余烬 失落余烬3.30特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

一个令人叹为观止的美丽世界以及它背后的秘密等着你去揭开。随意附身于任何一个你遇到的动物，以从未有过的全新视角在失落余烬的世界中展开冒险。

游戏名称：失落余烬/LOST EMBER

游戏原价：78元

游戏售价：39元

活动时间：3月30号结束

《失落余烬》优惠现售60元，原价68，新历史最低价。2249篇测评中89%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月30日。

网友评价：

在我看来这依然是一款体验极佳的游戏。能够在快餐游戏成为主流的现状下摆脱焦躁来去体验它，和wolf一起领略不同的风景，在激动人心的时刻忍不住按下截图键，我想我在这款游戏中找到了乐趣。

小编点评：

游戏5分钟，截图两小时

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