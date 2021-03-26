steam每日特惠：鬼谷八荒什么时候史低 鬼谷八荒4.3特惠多少钱

2021-03-29 10:41:04 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是鬼谷八荒 鬼谷八荒4.3特惠多少钱，对鬼谷八荒 鬼谷八荒4.3特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《鬼谷八荒》是一款开放世界的沙盒修仙游戏。结合了修仙体系与山海经文化背景，体验从凡人一步步修行成长为强者的过程，与山海经中各种妖、兽战斗。你是否能坚守本心，与困难做斗争；慎做抉择，把握自己的命运。

游戏名称：鬼谷八荒

游戏原价：68元

游戏售价：60元

活动时间：4月3号结束

《鬼谷八荒》优惠现售60元，原价68，新历史最低价。73641篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月3日。

网友评价：

是没拎清楚自己做的是单机游戏？有这本事咋不去改网游？你给我我想要的，我给你你想要的

小编点评：

这波史低比之前便宜了2块钱，相当于一个wegame版呢

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