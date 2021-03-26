steam每日特惠：鬼谷八荒什么时候史低 鬼谷八荒4.3特惠多少钱

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游戏名称：鬼谷八荒
游戏原价：68元
游戏售价：60元
活动时间：4月3号结束
《鬼谷八荒》优惠现售60元，原价68，新历史最低价。73641篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月3日。
网友评价：
是没拎清楚自己做的是单机游戏？有这本事咋不去改网游？你给我我想要的，我给你你想要的
小编点评：
这波史低比之前便宜了2块钱，相当于一个wegame版呢
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