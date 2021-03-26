steam每日特惠：枪火重生什么时候史低 枪火重生4.9特惠多少钱

2021-03-29 10:04:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是枪火重生 枪火重生4.9特惠多少钱，对枪火重生 枪火重生4.9特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《枪火重生》是一款融合了第一人称射击、Roguelite随机要素和RPG策略选择的冒险闯关游戏。玩家在游戏里可以操纵不同能力的英雄组建多种Build玩法，使用随机掉落的武器在随机性关卡中进行冒险挑战。可以单人畅玩，也可以最多四人组队挑战。

游戏名称：枪火重生/Gunfire Reborn

游戏原价：42元

游戏售价：33元

活动时间：4月9号结束

《枪火重生》优惠现售33元，原价42，新历史最低价。31119篇测评中93%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至4月9日。

网友评价：

各个方面都很扎实的rogue，能看到无主之地、雨中冒险等游戏的影子，值得一玩。

小编点评：

适合朋友们一起玩，前期关卡难度比较高，可以开匹配让大佬带，怪的种类有点少希望可以多更新些武器和怪

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