steam每日特惠：杀戮空间2什么时候史低 杀戮空间23.27特惠多少钱

2021-03-25 13:40:05 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是杀戮空间2 杀戮空间23.27特惠多少钱，对杀戮空间2 杀戮空间23.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

6人合作，对僵尸大开杀戒。现更加入12人对抗生存模式——你也可以成为僵尸！

游戏名称：杀戮空间2/Killing Floor 2

游戏原价：88元

游戏售价：22元

活动时间：3月27号结束

《杀戮空间2》优惠现售22元，原价88，历史最低价。66208篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月27日。

网友评价：

这是唯一 一个我碰到队友开挂和碰到亲父亲一样的游戏

小编点评：

端起枪，杀的爽就完事了！

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