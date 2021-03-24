steam每日特惠：杀戮空间2什么时候史低 杀戮空间23.27特惠多少钱

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6人合作，对僵尸大开杀戒。现更加入12人对抗生存模式——你也可以成为僵尸！
游戏名称：杀戮空间2/Killing Floor 2
游戏原价：88元
游戏售价：22元
活动时间：3月27号结束
《杀戮空间2》优惠现售22元，原价88，历史最低价。66208篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月27日。
网友评价：
这是唯一 一个我碰到队友开挂和碰到亲父亲一样的游戏
小编点评：
端起枪，杀的爽就完事了！
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