steam每日特惠：半条命：Alyx什么时候史低 半条命：Alyx4.1特惠多少钱

2021-03-25 11:20:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是半条命：Alyx 半条命：Alyx4.1特惠多少钱，对半条命：Alyx 半条命：Alyx4.1特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Valve 携 VR 大作《半衰期：爱莉克斯》重磅回归《半衰期》系列。 这个战斗故事发生在《半衰期》和《半衰期2》之间，是与邪恶的外星种族联合军之间看似毫无胜算的较量。 扮演爱莉克斯·凡斯，人类存活下去的唯一希望。

游戏名称：半条命：Alyx/Half-Life: Alyx

游戏原价：163元

游戏售价：97元

活动时间：4月1号结束

《半条命：Alyx》优惠现售97元，原价163，历史最低价。45471篇测评中98%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月1日。

网友评价：

啥叫虚拟现实啊，就是你都分不清啥是虚拟啥是现实。刚玩的时候，去拿取那个罐装虫子，结果手正好碰到衣架上挂的衣服，md毛茸茸吓老子一跳，心想这vr咋还有触感。

后面打到初见弗地岗人，在那个按按钮的露天环境，就听到当当当的铁碰撞的那种贼悠长声音，我寻思这配乐真带感，营造出了一股子末世荒凉的感觉。结果到后面关卡结束加载的时候还有这个声音，我就觉得不对劲，结果摘了vr一看，好家伙，您猜怎么着，我家楼下有人架棚子装修呢。嘿！真地道!

小编点评：

真正的跨时代作品，虽然游戏打折了，但是VR设备还是那个价，哎。

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