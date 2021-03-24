steam每日特惠：半条命：Alyx什么时候史低 半条命：Alyx4.1特惠多少钱

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Valve 携 VR 大作《半衰期：爱莉克斯》重磅回归《半衰期》系列。 这个战斗故事发生在《半衰期》和《半衰期2》之间，是与邪恶的外星种族联合军之间看似毫无胜算的较量。 扮演爱莉克斯·凡斯，人类存活下去的唯一希望。
游戏名称：半条命：Alyx/Half-Life: Alyx
游戏原价：163元
游戏售价：97元
活动时间：4月1号结束
《半条命：Alyx》优惠现售97元，原价163，历史最低价。45471篇测评中98%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至4月1日。
网友评价：
啥叫虚拟现实啊，就是你都分不清啥是虚拟啥是现实。刚玩的时候，去拿取那个罐装虫子，结果手正好碰到衣架上挂的衣服，md毛茸茸吓老子一跳，心想这vr咋还有触感。
后面打到初见弗地岗人，在那个按按钮的露天环境，就听到当当当的铁碰撞的那种贼悠长声音，我寻思这配乐真带感，营造出了一股子末世荒凉的感觉。结果到后面关卡结束加载的时候还有这个声音，我就觉得不对劲，结果摘了vr一看，好家伙，您猜怎么着，我家楼下有人架棚子装修呢。嘿！真地道!
小编点评：
真正的跨时代作品，虽然游戏打折了，但是VR设备还是那个价，哎。
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