Epic喜加一！《魔法传奇》新手包在哪免费领取

2021-03-24 13:55:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？

游戏介绍：

在广袤的时空中选择自己的道路，收集独一无二的咒语、神器以及武具来创造强力装备组合，于混乱的战斗中控制场面，从至今以来最危险的威胁之下拯救多重宇宙。

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领取方法：

由于DLC需要游戏本体才可领取，而游戏本体同样是免费的，先去领取本体再来领取DLC即可，免费领取截止4月6日。

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