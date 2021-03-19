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steam每日特惠：南瓜杰克什么时候史低 南瓜杰克3.25特惠多少钱

2021-03-23 10:49:08来源：91单机游戏编辑：admin

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Pumpkin Jack 是一款骇人恐怖的3D平台类游戏，你将在游戏中扮演杰克，传说中的神秘南瓜领主！穿越超凡脱俗的风景，加入一段史诗般的冒险之旅，然后惩“善”扬“恶”！

游戏名称：南瓜杰克/Pumpkin Jack

游戏原价：90元

游戏售价：54元

活动时间：3月25号结束

目前《南瓜杰克》特惠售价为54元，原价90，为历史最低价。1794篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。

网友评价：

游戏的画面是卡通风格，有点迪士尼的味道，虽然是万圣节南瓜头题材的，不过整体画面并没有给人恐怖的感觉。场景大体上虽然比较阴暗，但是恐怖的氛围并不浓重。反而到处都有种欢乐的感觉。

小编点评：

是一款好游戏，场景布局很美，关卡设计很有意思，每一关的小游戏各有特点，boss战设计也还行，压迫感很强

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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