steam每日特惠：南瓜杰克什么时候史低 南瓜杰克3.25特惠多少钱

2021-03-23 10:49:08 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是南瓜杰克 南瓜杰克3.25特惠多少钱，对南瓜杰克 南瓜杰克3.25特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Pumpkin Jack 是一款骇人恐怖的3D平台类游戏，你将在游戏中扮演杰克，传说中的神秘南瓜领主！穿越超凡脱俗的风景，加入一段史诗般的冒险之旅，然后惩“善”扬“恶”！

游戏名称：南瓜杰克/Pumpkin Jack

游戏原价：90元

游戏售价：54元

活动时间：3月25号结束

目前《南瓜杰克》特惠售价为54元，原价90，为历史最低价。1794篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。

网友评价：

游戏的画面是卡通风格，有点迪士尼的味道，虽然是万圣节南瓜头题材的，不过整体画面并没有给人恐怖的感觉。场景大体上虽然比较阴暗，但是恐怖的氛围并不浓重。反而到处都有种欢乐的感觉。

小编点评：

是一款好游戏，场景布局很美，关卡设计很有意思，每一关的小游戏各有特点，boss战设计也还行，压迫感很强

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