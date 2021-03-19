steam每日特惠：昏迷2：恶毒姐妹什么时候史低 昏迷2：恶毒姐妹3.25特惠多少钱

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《昏迷2：恶毒姐妹（The Coma 2: Vicious Sisters）》是一款设定在韩国的恐怖生存游戏。探索荒废的校园，在黑夜魔物的围猎中求得生存。搜寻世华高中及其附近区域并找出这个黑暗世界的真相。
游戏名称：昏迷2：恶毒姐妹/The Coma 2: Vicious Sisters
游戏原价：49元
游戏售价：16元
活动时间：3月25号结束
目前《昏迷2：恶毒姐妹》特惠售价为16元，原价49，为历史最低价。1126篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。
网友评价：
几年前玩的一代，当时觉得太恐怖不敢玩，拉来室友开着好运来的bgm欢乐的一起玩完了。现在都毕业好几年了，看到二代就果断买了，结果发现还是太恐怖不敢玩，但是已经找不到当初的室友来陪我一起玩了
小编点评：
比起一代，进步不少，挺好
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