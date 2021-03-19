steam每日特惠：昏迷2：恶毒姐妹什么时候史低 昏迷2：恶毒姐妹3.25特惠多少钱

2021-03-23 10:49:22 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是昏迷2：恶毒姐妹 昏迷2：恶毒姐妹3.25特惠多少钱，对昏迷2：恶毒姐妹 昏迷2：恶毒姐妹3.25特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《昏迷2：恶毒姐妹（The Coma 2: Vicious Sisters）》是一款设定在韩国的恐怖生存游戏。探索荒废的校园，在黑夜魔物的围猎中求得生存。搜寻世华高中及其附近区域并找出这个黑暗世界的真相。

游戏名称：昏迷2：恶毒姐妹/The Coma 2: Vicious Sisters

游戏原价：49元

游戏售价：16元

活动时间：3月25号结束

目前《昏迷2：恶毒姐妹》特惠售价为16元，原价49，为历史最低价。1126篇测评中97%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。

网友评价：

几年前玩的一代，当时觉得太恐怖不敢玩，拉来室友开着好运来的bgm欢乐的一起玩完了。现在都毕业好几年了，看到二代就果断买了，结果发现还是太恐怖不敢玩，但是已经找不到当初的室友来陪我一起玩了

小编点评：

比起一代，进步不少，挺好

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