steam每日特惠：战地模拟器什么时候史低 战地模拟器3.23特惠多少钱

2021-03-23 10:49:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是战地模拟器 战地模拟器3.23特惠多少钱，对战地模拟器 战地模拟器3.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Ravenfield》是一款在STEAM拥有96%好评率的第一人称射击游戏，游戏采用战场对抗玩法，玩家可以使用各种武器和装置与敌人进行对抗。

游戏名称：战地模拟器/Ravenfield

游戏原价：48元

游戏售价：16元

活动时间：3月23号结束

目前《战地模拟器》特惠售价为16元，原价48，为历史最低价。32390篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月23日。

网友评价：

终于等到16元了，我是聪明逼！一局能玩一天，强烈推荐！！！

小编点评：

简单粗暴的建模，多种多样的游戏模式，完美适配创意工坊mod。这玩意不比隔壁BoyFriend好玩？

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