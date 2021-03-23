steam每日特惠：战地模拟器什么时候史低 战地模拟器3.23特惠多少钱

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《Ravenfield》是一款在STEAM拥有96%好评率的第一人称射击游戏，游戏采用战场对抗玩法，玩家可以使用各种武器和装置与敌人进行对抗。
游戏名称：战地模拟器/Ravenfield
游戏原价：48元
游戏售价：16元
活动时间：3月23号结束
目前《战地模拟器》特惠售价为16元，原价48，为历史最低价。32390篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月23日。
网友评价：
终于等到16元了，我是聪明逼！一局能玩一天，强烈推荐！！！
小编点评：
简单粗暴的建模，多种多样的游戏模式，完美适配创意工坊mod。这玩意不比隔壁BoyFriend好玩？
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