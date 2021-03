steam每日特惠：奇迹时代：星陨什么时候史低 奇迹时代：星陨3.27特惠多少钱

2021-03-23 10:49:49 来源:91单机游戏 编辑:admin

现在的游戏大作,动辄两三百,便宜的也要六七十,让很多玩家都十分心疼,特别是当你昨天刚买,今天就打折的时候,由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台,定期会有特价游戏,甚至能打骨折,本期steam特惠游戏就是奇迹时代:星陨 奇迹时代:星陨3.27特惠多少钱,对奇迹时代:星陨 奇迹时代:星陨3.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家,可以趁这个机会抓紧入库了。

《Age of Wonders: Planetfall》是一款全新战略游戏,出自广受好评的《Age of Wonders and Overlord》系列游戏的制作者 Triumph Studios,它继承了以前各版中精彩的战术性回合制战斗和深入的 4X 帝国建设,并将这一切移植到全新的科幻场景。

游戏名称:奇迹时代:星陨/Age of Wonders: Planetfall

游戏原价:138元

游戏售价:34元

活动时间:3月27号结束

《奇迹时代:星陨》优惠现售34元,原价138,历史最低价。3134篇测评中80%好评率,特别好评。支持简体中文,特惠活动截止至3月27日。

网友评价:

这个游戏可以说是P社自己几乎所有优秀策略游戏和很多其他策略游戏的缝合怪,而且缝合得还很对口味。目前玩了一点点能看到文明(人口,基地建设模式,科技树,etc.),群星(影响力殖民系统甚至资源名字都没变。。。),XCOM(微观战斗系统味道太浓了,太喜欢了,还有装备模块系统)等游戏的影子。

小编点评:

帝国模式太爽啦,养成与肉鸽完美结合。

