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steam每日特惠：奇迹时代：星陨什么时候史低 奇迹时代：星陨3.27特惠多少钱

2021-03-23 10:49:49来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

《Age of Wonders: Planetfall》是一款全新战略游戏，出自广受好评的《Age of Wonders and Overlord》系列游戏的制作者 Triumph Studios，它继承了以前各版中精彩的战术性回合制战斗和深入的 4X 帝国建设，并将这一切移植到全新的科幻场景。

游戏名称：奇迹时代：星陨/Age of Wonders: Planetfall

游戏原价：138元

游戏售价：34元

活动时间：3月27号结束

《奇迹时代：星陨》优惠现售34元，原价138，历史最低价。3134篇测评中80%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月27日。

网友评价：

这个游戏可以说是P社自己几乎所有优秀策略游戏和很多其他策略游戏的缝合怪，而且缝合得还很对口味。目前玩了一点点能看到文明（人口，基地建设模式，科技树，etc.），群星（影响力殖民系统甚至资源名字都没变。。。），XCOM（微观战斗系统味道太浓了，太喜欢了，还有装备模块系统）等游戏的影子。

小编点评：

帝国模式太爽啦，养成与肉鸽完美结合。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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