steam每日特惠：赛博朋克2077什么时候史低 赛博朋克20774.6特惠多少钱

2021-03-23 10:49:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是赛博朋克2077 赛博朋克20774.6特惠多少钱，对赛博朋克2077 赛博朋克20774.6特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《赛博朋克 2077》是一款开放世界游戏，故事发生在夜之城，权力更迭和身体改造是这里不变的主题。扮演一名野心勃勃的雇佣兵：V，追寻一种独一无二的植入体——获得永生的关键。自定义角色义体、技能和玩法，探索包罗万象的城市。您做出的选择也将会对剧情和周遭世界产生影响。

游戏名称：赛博朋克2077

游戏原价：298元

游戏售价：238元

活动时间：4月6号结束

目前《赛博朋克2077》特惠售价为238元，原价298，为历史最低价。350642篇测评中77%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月6日。

网友评价：

现在就打折，你蠢驴是怎么想的，让我们预购人像什么？游戏还没做好，恶心啊。

小编点评：

在3080马上要发售的时候预购了2077，想着最牛逼的游戏一定要用最牛逼的显卡，结果等到2077都开始打折了我还没有买到3080。

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