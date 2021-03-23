steam每日特惠：赛博朋克2077什么时候史低 赛博朋克20774.6特惠多少钱

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《赛博朋克 2077》是一款开放世界游戏，故事发生在夜之城，权力更迭和身体改造是这里不变的主题。扮演一名野心勃勃的雇佣兵：V，追寻一种独一无二的植入体——获得永生的关键。自定义角色义体、技能和玩法，探索包罗万象的城市。您做出的选择也将会对剧情和周遭世界产生影响。
游戏名称：赛博朋克2077
游戏原价：298元
游戏售价：238元
活动时间：4月6号结束
目前《赛博朋克2077》特惠售价为238元，原价298，为历史最低价。350642篇测评中77%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至4月6日。
网友评价：
现在就打折，你蠢驴是怎么想的，让我们预购人像什么？游戏还没做好，恶心啊。
小编点评：
在3080马上要发售的时候预购了2077，想着最牛逼的游戏一定要用最牛逼的显卡，结果等到2077都开始打折了我还没有买到3080。
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