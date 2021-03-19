steam每日特惠：末日地带：与世隔绝什么时候史低 末日地带：与世隔绝3.26特惠多少钱

2021-03-19 16:44:00 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是末日地带：与世隔绝 末日地带：与世隔绝3.26特惠多少钱，对末日地带：与世隔绝 末日地带：与世隔绝3.26特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《末日地带：与世隔绝 》是一款末日生存题材的城市建造类游戏。你将带领人民在核爆之后的末世建立新文明。在破碎的世界中为他们建造家园，在频繁的辐射、酸雨、沙暴和干旱灾害中生存下来。

游戏名称：末日地带：与世隔绝/Endzone - A World Apart

游戏原价：80元

游戏售价：52元

活动时间：3月26号结束

目前《末日地带：与世隔绝》特惠售价为52元，原价80，为历史最低价。2404篇测评中79%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月26日。

网友评价：

我一个玩儿2077全高、变态特效的电脑，建筑物一多居然一卡一卡的

小编点评：

很期待创意工坊开了之后会是什么样子

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