steam每日特惠：拉吉：远古传奇什么时候史低 拉吉：远古传奇3.25特惠多少钱

2021-03-18 10:56:45 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是拉吉：远古传奇 拉吉：远古传奇3.25特惠多少钱，对拉吉：远古传奇 拉吉：远古传奇3.25特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Raji: An Ancient Epic》是一款动作冒险游戏。一位名叫拉吉的少女被神灵选中，肩负起抵抗恶魔入侵人类的重任。她的命运如何？那就是解救她的弟弟，与恶魔领主相抗争。

游戏名称：拉吉：远古传奇/Raji: An Ancient Epic

游戏原价：88元

游戏售价：44元

活动时间：3月25号结束

目前《拉吉：远古传奇》特惠售价为44元，原价88，为历史最低价。888篇测评中92%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月25日。

网友评价：

冒险和印度神话故事相结合很亮眼，美术画风很赞。最后的关卡沙漠场景很美，让我想到了风之旅人。但是对于一款动作冒险游戏来说，解谜要素太少太简单，打击感很弱。

小编点评：

从战斗演出，模型，剧情，塔防方式等方面都是神作。就ui贼离谱，说句稀烂不为过

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