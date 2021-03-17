2021-03-17 15:58:43 来源：91单机游戏 编辑：admin

方块喜加四！《秋之回忆5》《美少女梦工厂4》等四款游戏在哪免费领取

白嫖使我快乐！近日在国内的一个方块游戏平台上可以免费领取四款游戏，分别为《秋之回忆5》《美少女梦工厂4》《手机天使》《昔》，下面小编就为大家带来这四款游戏的免费领取地址。

《秋之回忆5》游戏是一款恋爱养成游戏。游戏剧情不仅承接本篇结局 Last Cut（CUM 研结局）半年之后的故事，还全新塑造一位年纪比明日香还小一岁的女主角‘一条秋名’，但是气质文静的她看起来却稳重许多。明日香、仙堂麻寻与一条秋名，三位个性迥异的女孩将一同登场演绎最新续作。

《美少女梦工厂4》是日本Gainax公司制作，并由代理商精讯资讯于2005年09月16日发行的一款模拟养成类单机游戏。本作继承了前几代多结局、重情节的特点，在游戏中做的任何决定与选择，都会影响到你所养育小女孩的未来。

领取地址

方块平台链接：https://activity.cubejoy.com/scangame.html

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