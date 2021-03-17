steam每日特惠：变形机甲：防卫战什么时候史低 变形机甲：防卫战3.19特惠多少钱

2021-03-17 15:58:37 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是变形机甲：防卫战 变形机甲：防卫战3.19特惠多少钱，对变形机甲：防卫战 变形机甲：防卫战3.19特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

上帝视角的射击游戏与tower defense策略的独特融合。在这里你是一个入侵者，使用具有杀伤性的武器，或者引诱你的敌人们进入塔群迷宫。

游戏名称：变形机甲：防卫战/X-Morph: Defense

游戏原价：68元

游戏售价：6元

活动时间：3月19号结束

目前《变形机甲：防卫战》特惠售价为6元，原价68，为历史最低价。1477篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月19日。

网友评价：

游戏不错，就是在我电脑上不能按键盘，不然就直接锁死，最离谱的是用鼠标进游戏然后切桌面再切回来居然到了暂停页面。

小编点评：

从战斗演出，模型，剧情，塔防方式等方面都是神作。就ui贼离谱，说句稀烂不为过

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。