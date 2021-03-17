steam每日特惠：变形机甲：防卫战什么时候史低 变形机甲：防卫战3.19特惠多少钱

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上帝视角的射击游戏与tower defense策略的独特融合。在这里你是一个入侵者，使用具有杀伤性的武器，或者引诱你的敌人们进入塔群迷宫。
游戏名称：变形机甲：防卫战/X-Morph: Defense
游戏原价：68元
游戏售价：6元
活动时间：3月19号结束
目前《变形机甲：防卫战》特惠售价为6元，原价68，为历史最低价。1477篇测评中93%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月19日。
网友评价：
游戏不错，就是在我电脑上不能按键盘，不然就直接锁死，最离谱的是用鼠标进游戏然后切桌面再切回来居然到了暂停页面。
小编点评：
从战斗演出，模型，剧情，塔防方式等方面都是神作。就ui贼离谱，说句稀烂不为过
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