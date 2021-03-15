steam每日特惠：百慕大野兽什么时候史低 百慕大野兽3.17特惠多少钱

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《百慕大野兽》是一款多人游戏，玩家在其中作为恐龙或其他史前生物成长。玩家成为了一个由玩家创造的生态系统的一部分。最终目标是在百慕大群岛中的一个岛屿上生存。
游戏名称：百慕大野兽/Beasts of Bermuda
游戏原价：70元
游戏售价：46元
活动时间：3月17号结束
目前《百慕大野兽》特惠售价为46元，原价70，为历史最低价。2571篇测评中76%好评率，多半好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至3月17日。
网友评价：
感觉做只草食动物生存能力更高，操作简单，不过缺乏新手教程，一通乱按后得出进食按Q，基本长得有特色的花草都能吃，水源需要满世界找，找到后也是靠近长按Q。适应生存后，可玩性偏低，暂时没发现除了靠声音和颜色索敌的办法。
小编点评：
好玩，适合有空闲时间的人玩
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