地铁 2033在哪免费领取？Steam喜加一！steam游戏免费领取

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《地铁2033》改编自俄国作家Dmitry Glukhovsky的畅销小说「Metro 2033」，故事描述近未来爆发了核战，整个世界都笼罩在辐射之下，人类几乎死盡。仅存的人类躲藏在莫斯科的地铁站里（注）挣扎求生，布满辐射尘的地表已为各种变种生物所占据，地底的列车站台成了人们最后的聚集地。
这次免费领取的是《地铁2033》的原版游戏，并非是重制版。
玩家需要登陆自己的Steam账户，然后前往领取地址，点击添加到账户即可免费获取这款游戏，免费领取截止2021年3月16日。
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