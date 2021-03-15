地铁 2033在哪免费领取？Steam喜加一！steam游戏免费领取

2021-03-15 14:19:07 来源：91单机游戏 编辑：admin

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《地铁2033》改编自俄国作家Dmitry Glukhovsky的畅销小说「Metro 2033」，故事描述近未来爆发了核战，整个世界都笼罩在辐射之下，人类几乎死盡。仅存的人类躲藏在莫斯科的地铁站里（注）挣扎求生，布满辐射尘的地表已为各种变种生物所占据，地底的列车站台成了人们最后的聚集地。

这次免费领取的是《地铁2033》的原版游戏，并非是重制版。

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