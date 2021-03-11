steam每日特惠：伊拉图斯：死之主什么时候史低 伊拉图斯：死之主3.15特惠多少钱

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Iratus:Lord of the Dead是一款回合制的类Rogue战术角色扮演游戏，以黑暗的幻想世界为背景。
游戏名称：伊拉图斯：死之主/Iratus: Lord of the Dead
游戏原价：89元
游戏售价：44元
活动时间：3月15号结束
目前《伊拉图斯：死之主》特惠售价为44元，原价89，为历史最低价。3575篇测评中85%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月15日。
网友评价：
好玩，中配很棒，死的时候排便了
小编点评：
这款游戏我觉得很不错，过程值得去细品。还有中文配音太tm好了
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