steam每日特惠：伊拉图斯：死之主什么时候史低 伊拉图斯：死之主3.15特惠多少钱

2021-03-11 10:45:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是伊拉图斯：死之主 伊拉图斯：死之主3.15特惠多少钱，对伊拉图斯：死之主 伊拉图斯：死之主3.15特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Iratus:Lord of the Dead是一款回合制的类Rogue战术角色扮演游戏，以黑暗的幻想世界为背景。

游戏名称：伊拉图斯：死之主/Iratus: Lord of the Dead

游戏原价：89元

游戏售价：44元

活动时间：3月15号结束

目前《伊拉图斯：死之主》特惠售价为44元，原价89，为历史最低价。3575篇测评中85%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月15日。

网友评价：

好玩，中配很棒，死的时候排便了

小编点评：

这款游戏我觉得很不错，过程值得去细品。还有中文配音太tm好了

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