steam每日特惠：中土世界：战争之影终极版什么时候史低 中土世界：战争之影终极版3.13特惠多少钱

2021-03-10 14:25:31 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是中土世界：战争之影终极版 中土世界：战争之影终极版3.13特惠多少钱，对中土世界：战争之影终极版 中土世界：战争之影终极版3.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

由荣膺嘉奖的宿敌系统创造出的浩瀚广辽的开放世界任你遨游。锻造统御魔戒，通过一场场恢宏的战役征服要塞，用你自己的半兽人军团统治魔多。尽在《中土世界™ : 战争之影™》。

游戏名称：中土世界：战争之影终极版/Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition

游戏原价：163元

游戏售价：32元

活动时间：3月13号结束

目前《中土世界：战争之影终极版》特惠售价为32元，原价163，为历史最低价。40122篇测评中85%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月13日。

网友评价：

妈的，这兽人队长嘲讽我的骚话没一句重复的就他妈离谱

小编点评：

从前期的刷怪砍怪大快朵颐，后期却被我完成了宝可梦养成计划

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