steam每日特惠：第一棵树什么时候史低 第一棵树3.16特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是第一棵树 第一棵树3.16特惠多少钱，对第一棵树 第一棵树3.16特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。
《第一棵树》中故事的主角虽然是一只狐狸，但其实主要的叙事部分还是旁白（作者）回忆自己已逝的父亲。一人一狐的故事也有着共通之处。这部游戏的主旨是走出悲伤，继续旅途。
游戏名称：第一棵树/The First Tree
游戏原价：37元
游戏售价：3元
活动时间：3月16号结束
目前《第一棵树》特惠售价为3元，原价37，为历史最低价。2996篇测评中79%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月16日。
网友评价：
游戏很好，给恰好正在低谷期的我了一些启发，但是我不知道做后结尾树上的话是不是随机的，太快了没看清楚没有截图，只看到了if a cloud hold you（好像是，没看太清）后边还有好多，没看到后悔死我了，好难受。如果是固定的那我可以为了它再打一遍，不是的话我真的后悔死了
小编点评：
游玩过程与看火人比较类似，虽然第一棵树是分章节的，但是在探索+听一些零碎的小故事和对话，还有找秘密物件方面两者很像。游戏里除了隐藏物件还有第一章的兔子小彩蛋。图像非常美丽，尽管贴图质量一般。音乐也是恰到好处。两者结合起来渲染的静谧氛围非常棒。
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是损友传奇损友传奇3.13特惠多少钱，对损友传奇损友传奇3.13特惠多少钱关注很久但是舍不
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏indiegala喜加一！《Tra
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是NBA2K21NBA2K213.19特惠多少钱，对NBA2K21NBA2K213.19特
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是女巫来了女巫来了3.16特惠多少钱，对女巫来了女巫来了3.16特惠多少钱关注很久但是舍不
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是TickTock:ATaleforTwoTickTock:ATaleforTwo3.10
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Golde
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《ForSp
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Golde
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是恐怖之源恐怖之源3.9特惠多少钱，对恐怖之源恐怖之源3.9特惠多少钱关注很久但是舍不得下
Epic一直想要挑战steam的地位，在各方面都在和steam碰撞，尽管很多玩家并不怎么习惯使用epic，但是大多数人都会注册一个账号，因为epic实在太有钱了，每周两个免费游戏喜加一，更重要的是，各类大型游戏，人气游戏，epic送起来也绝不手软，那么本气epic喜加一的游戏是什么呢？>>