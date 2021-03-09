steam每日特惠：第一棵树什么时候史低 第一棵树3.16特惠多少钱

2021-03-10 10:39:19 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是第一棵树 第一棵树3.16特惠多少钱，对第一棵树 第一棵树3.16特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《第一棵树》中故事的主角虽然是一只狐狸，但其实主要的叙事部分还是旁白（作者）回忆自己已逝的父亲。一人一狐的故事也有着共通之处。这部游戏的主旨是走出悲伤，继续旅途。

游戏名称：第一棵树/The First Tree

游戏原价：37元

游戏售价：3元

活动时间：3月16号结束

目前《第一棵树》特惠售价为3元，原价37，为历史最低价。2996篇测评中79%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月16日。

网友评价：

游戏很好，给恰好正在低谷期的我了一些启发，但是我不知道做后结尾树上的话是不是随机的，太快了没看清楚没有截图，只看到了if a cloud hold you（好像是，没看太清）后边还有好多，没看到后悔死我了，好难受。如果是固定的那我可以为了它再打一遍，不是的话我真的后悔死了

小编点评：

游玩过程与看火人比较类似，虽然第一棵树是分章节的，但是在探索+听一些零碎的小故事和对话，还有找秘密物件方面两者很像。游戏里除了隐藏物件还有第一章的兔子小彩蛋。图像非常美丽，尽管贴图质量一般。音乐也是恰到好处。两者结合起来渲染的静谧氛围非常棒。

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