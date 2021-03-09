steam每日特惠：损友传奇什么时候史低 损友传奇3.13特惠多少钱

2021-03-09 13:52:01 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是损友传奇 损友传奇3.13特惠多少钱，对损友传奇 损友传奇3.13特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《损友传奇(The Legend of Bum-bo)》是一款采用随机生成特性、回合制的解谜RPG游戏，在游戏中Bum-bo将使用各种异教徒符文来组合出攻击和防御招式，获得各种魔力来释放法术。每次主角进入的地下城都是随机生成，就像是以撒的结合中那样，所以每次游戏都是全新的体验，带给玩家不同的道具、角色等等。

游戏名称：损友传奇/The Legend of Bum-Bo

游戏原价：50元

游戏售价：25元

活动时间：3月13号结束

目前《损友传奇》特惠售价为25元，原价50，为历史最低价。4740篇测评中80%好评率，特别好评。游戏不支持简体中文，特惠活动截止至3月13日。

网友评价：

乱七八糟，以撒的游戏性在这部作品荡然无存，难以相信这么无聊的游戏玩法竟然是这个工作室做出来的，界面透露出一股简陋的气息。明明是一种很有开发空间的玩法，但时至今日，作者似乎也没有进行什么革命性的更新，非常非常无聊的四消玩法，严重缺乏棋子间的互动，单就目前而言，是一款很有上升空间的半成品。

小编点评：

再来一个忏悔好不好

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