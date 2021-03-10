steam每日特惠：NBA 2K21什么时候史低 NBA 2K213.19特惠多少钱

2021-03-09 13:51:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是NBA 2K21 NBA 2K213.19特惠多少钱，对NBA 2K21 NBA 2K213.19特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《NBA 2K21》是享誉全球的畅销大作NBA 2K系列的最新作品，在呈现了业界领先的体育游戏体验。

游戏名称：NBA 2K21

游戏原价：199元

游戏售价：65元

活动时间：3月19号结束

目前《NBA 2K21》特惠售价为65元，原价199，为历史最低价。14769篇测评中38%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月19日。

网友评价：

打了十几年的游戏，NBA2K21，这tm是我遇到的第一个，花钱买了游戏，结果连体验PVE单人剧情都要被逼着氪金的游戏

小编点评：

2K20的补丁版本罢了，没多少新东西，除了名单是新的。

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