steam每日特惠：女巫来了什么时候史低 女巫来了3.16特惠多少钱

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《Witch It女巫来了》是一款多人捉迷藏游戏。在幽默神奇的世界中，勇敢的猎人寻找隐藏的女巫。
游戏名称：女巫来了/Witch It
游戏原价：65元
游戏售价：32元
活动时间：3月16号结束
目前《女巫来了》特惠售价为32元，原价65，为历史最低价。7271篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月16日。
网友评价：
游戏买好了朋友在哪里领？
小编点评：
游戏挺有意思的，就是没什么人玩，如果能接受玩家质量下降的话，可以找个带主播宣传一下，人气会更高。
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