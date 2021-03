steam每日特惠：Tick Tock: A Tale for Two什么时候史低 Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱

2021-03-08 11:06:41 来源:91单机游戏 编辑:admin

现在的游戏大作,动辄两三百,便宜的也要六七十,让很多玩家都十分心疼,特别是当你昨天刚买,今天就打折的时候,由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台,定期会有特价游戏,甚至能打骨折,本期steam特惠游戏就是Tick Tock: A Tale for Two Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱,对Tick Tock: A Tale for Two Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家,可以趁这个机会抓紧入库了。

你和你的朋友被困在一个神秘世界之中。随着时间的推移,你们必须解决越来越复杂的难题才能逃脱。一个人无法得到完整的信息,唯有合作才是出路!可在两台本地或远程设备上游玩,你们需要的只是语言交流。

游戏名称:Tick Tock: A Tale for Two

游戏原价:26元

游戏售价:10元

活动时间:3月10号结束

目前《Tick Tock: A Tale for Two》特惠售价为10元,原价26。3831篇测评中88%好评率,特别好评。游戏支持简体中文,特惠活动截止至3月10日。

网友评价:

只要玩的够快,就能退款。我是傻逼,我退不了款。

小编点评:

整体画风偏阴暗,前期游玩时很怕高能出现,但这种非联机合作通关方式让人眼前一亮

