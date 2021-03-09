steam每日特惠：Tick Tock: A Tale for Two什么时候史低 Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱

2021-03-08 11:06:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是Tick Tock: A Tale for Two Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱，对Tick Tock: A Tale for Two Tick Tock: A Tale for Two3.10特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

你和你的朋友被困在一个神秘世界之中。随着时间的推移，你们必须解决越来越复杂的难题才能逃脱。一个人无法得到完整的信息，唯有合作才是出路！可在两台本地或远程设备上游玩，你们需要的只是语言交流。

游戏名称：Tick Tock: A Tale for Two

游戏原价：26元

游戏售价：10元

活动时间：3月10号结束

目前《Tick Tock: A Tale for Two》特惠售价为10元，原价26。3831篇测评中88%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月10日。

网友评价：

只要玩的够快，就能退款。我是傻逼，我退不了款。

小编点评：

整体画风偏阴暗，前期游玩时很怕高能出现，但这种非联机合作通关方式让人眼前一亮

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