steam每日特惠：星际小队什么时候史低 星际小队3.11特惠多少钱

2021-03-05 14:17:40 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是星际小队 星际小队3.11特惠多少钱，对星际小队 星际小队3.11特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

榜单热游，二战游戏《轰炸机小队》的续作！《星际小队》是一款全新的集模拟、策略、养成于一身的游戏，让你感受到前所未有的智慧与沙雕并存的游戏体验。游戏支持中文。

游戏名称：星际小队 / Space Crew

游戏原价：70元

游戏售价：45元

活动时间：3月11号结束

目前《星际小队》特惠售价为45元，原价70。904篇测评中78%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月11日。

网友评价：

看得出来官方对于汉化还是非常用心的，商店页面的宣传片居然是地道的中文配音，两部游戏的内容也都是完全汉化，那自然是先好评为敬。

小编点评：

其实基本就是轰炸机小队的换皮吧，舞台变成了在太空打外星人所以多了一些要素，但整体变化其实不大，不过还是挺好玩的。

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