Epic平台喜加一！《火星求生》在哪免费领取

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游戏介绍：
《火星求生》是一款生存建造类游戏，游戏中你要执行你的策略和改善你的殖民地生存的机会而解锁这个外星世界的奥秘。在游戏里玩家要构建出属于自己的生活地区。
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领取方法：
冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《火星求生》领取时间为3月12日0点，截止3月19日0点。
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