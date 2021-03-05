steam每日特惠：恐怖之源什么时候史低 恐怖之源3.9特惠多少钱

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在 Rise of Insanity作为一位心理学大夫，你将会探索人心最黑暗的秘密。想发现藏在你家后的悲剧，你必须先要战胜你的恐惧。
游戏名称：恐怖之源/Rise of Insanity
游戏原价：37元
游戏售价：10元
活动时间：3月9号结束
目前《恐怖之源》特惠售价为10元，原价37。629篇测评中79%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月9日。
网友评价：
很棒的一款心灵恐怖游戏 高能凶 凭借着自己的渣渣英语水平勉强可以看懂剧情 期待下一版
小编点评：
太吓人了，全是jump scare，一箱尿不湿不够换的
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