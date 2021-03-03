steam每日特惠：SCUM什么时候史低 SCUM3.9特惠多少钱

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娱乐巨头TEC1公司推出的惊世大作《SCUM》第二季，点燃了全球观众心中嗜血的欲望。
游戏名称：SCUM
游戏原价：90元
游戏售价：54元
活动时间：3月9号结束
目前《SCUM》特惠售价为54元，原价90。40516篇测评中71%好评率，多半好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月9日。
网友评价：
玩法单一，建造系统基本无用，僵尸没啥威胁，机器人也只会傻傻的在固定点巡逻。物资搜完后就没事情做。地图太大，PVP玩一天也见不着一个人。游戏最大问题就在于没有核心玩法，物资搜完没有事做。
小编点评：
拉粑粑拉出菠萝就尼玛离谱，关键还可以食用
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