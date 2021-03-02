steam每日特惠：暗黑地牢什么时候史低 暗黑地牢3.10特惠多少钱

2021-03-03 13:55:41 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是暗黑地牢 暗黑地牢3.10特惠多少钱，对暗黑地牢 暗黑地牢3.10特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《暗黑地牢》是一款2016年发售的游戏，是一个极具挑战性的哥特式类Rogue回合制RPG，玩家将带领一队英雄，下地牢，探寻最为黑暗的地牢，对抗恐怖、压力、饥荒、疾病和黑暗。

游戏名称：暗黑地牢/Darkest Dungeon

游戏原价：78元

游戏售价：15元

活动时间：3月10号结束

目前《暗黑地牢》特惠售价为15元，原价78。76807篇测评中90%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月10日。

网友评价：

最具有教育意义的游戏之一，充分展现了贪心的后果。经常遭遇战到一半有一两个队员半死不活，我就想清完下一个房间就撤，感觉走到这了后面应该不会有什么了……

小编点评：

四个人的游戏，疯了五个

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