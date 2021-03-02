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steam每日特惠：消逝的光芒什么时候史低 消逝的光芒3.9特惠多少钱

2021-03-03 13:55:48来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

丧尸横行的末世为背景的开放世界第一人称动作生存游戏。在一个被神秘病毒摧残过后的城市里漫游。收集物资，制作武器并迎战成群的感染者。

游戏名称：消逝的光芒/Dying Light

游戏原价：127元

游戏售价：43元

活动时间：3月9号结束

《消逝的光芒》优惠现售43元，原价127，平历史最低价。164682篇测评中94%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月9日。

网友评价：

“比起可以被血清抑制的丧尸更恐怖的，是人性的阴暗面。”当我通关了这款游戏后，这句话是我最深的感悟。

小编点评：

贼TM刺激，就是我的电脑配置不是太高，画面过于复杂就卡，不过可以玩，信徒任务过完就没意思，还是贫民窟和0区好玩，可以说是我玩过最好游戏之一几乎天天玩，萌新一定白天乖乖睡觉，晚上开始过任务。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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