steam每日特惠：核爆RPG：末日余生什么时候史低 核爆RPG：末日余生3.3特惠多少钱

2021-03-02 13:51:42 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是核爆RPG：末日余生 核爆RPG：末日余生3.3特惠多少钱，对核爆RPG：末日余生 核爆RPG：末日余生3.3特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

ATOM RPG 灵感源于经典的CRPG：Fallout, Wasteland, System Shock, Deus Ex, Baldur's Gate 系列等。

游戏名称：核爆RPG：末日余生/ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game

游戏原价：48元

游戏售价：28.8元

活动时间：3月3号结束

《核爆RPG：末日余生》优惠现售28.8元，原价48，历史最低价。6571篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月3日。

网友评价：

Atom营造的孤独感是在荒野里偶遇呓语的游吟诗人，大地图里风尘仆仆的缓慢行走。是和所有的npc对话，他们对你讲述的生活似乎与你有关，但总与你无关。而当漫漫长路到了尽头，你举着VER，从大楼跃下，扑向落幕。你反复思考着你为废土带来了什么，突然想起了在奥村酗酒后的第一个梦，那也是你唯一在旅途中踏足过的梦境。一路颠簸，半生感动。

小编点评：

如果老辐射有坟，我会把这个游戏烧给他，好让他知道他后继有人

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