steam每日特惠：Littlewood什么时候史低 Littlewood3.4特惠多少钱

2021-03-02 13:58:32 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是Littlewood Littlewood3.4特惠多少钱，对Littlewood Littlewood3.4特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《Littlewood》是一款在STEAM拥有95%好评率的像素风格模拟经营游戏。你打败了黑暗巫师！世界重回和平，但你却忘记付出了什么代价。作为救世英雄，在你的城镇中开展新生活吧！定制城市、种地、采矿、钓鱼、制作，探索森林和洞穴。

游戏名称：Littlewood

游戏原价：50元

游戏售价：37元

活动时间：3月4号结束

《Littlewood》优惠现售37元，原价50，历史最低价。3417篇测评中95%好评率，好评如潮。不支持简体中文，特惠活动截止至3月4日。

网友评价：

整体来说还是不错的，就是后期感觉可玩性不太大了，养动物升级要的一些果子感觉获得方面随机性比较高，不过捐献东西升级设备有点点苟，说实话，木块和石头那里爆率翻倍的情况还是不太多，感觉不太划算去升级一些东西，提示，如果要跟魔女谈恋爱的话，先升级热气球，要不然去不了decular。不过整体还不错，期待后续看看会不会有新的东西。

小编点评：

什么都挺好就是没中文。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。