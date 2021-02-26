steam每日特惠：Littlewood什么时候史低 Littlewood3.4特惠多少钱

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《Littlewood》是一款在STEAM拥有95%好评率的像素风格模拟经营游戏。你打败了黑暗巫师！世界重回和平，但你却忘记付出了什么代价。作为救世英雄，在你的城镇中开展新生活吧！定制城市、种地、采矿、钓鱼、制作，探索森林和洞穴。
游戏名称：Littlewood
游戏原价：50元
游戏售价：37元
活动时间：3月4号结束
《Littlewood》优惠现售37元，原价50，历史最低价。3417篇测评中95%好评率，好评如潮。不支持简体中文，特惠活动截止至3月4日。
网友评价：
整体来说还是不错的，就是后期感觉可玩性不太大了，养动物升级要的一些果子感觉获得方面随机性比较高，不过捐献东西升级设备有点点苟，说实话，木块和石头那里爆率翻倍的情况还是不太多，感觉不太划算去升级一些东西，提示，如果要跟魔女谈恋爱的话，先升级热气球，要不然去不了decular。不过整体还不错，期待后续看看会不会有新的东西。
小编点评：
什么都挺好就是没中文。
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