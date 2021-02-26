steam每日特惠：烟花模拟器什么时候史低 烟花模拟器3.2特惠多少钱

2021-03-02 13:58:45 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是烟花模拟器 烟花模拟器3.2特惠多少钱，对烟花模拟器 烟花模拟器3.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

FIREWORKS MANIA 是一款小型休闲爆炸模拟游戏，您可以在其中玩转烟花，创造美丽的烟花表演或只是炸毁东西。

游戏名称：烟花模拟器/Fireworks Mania - An Explosive Simulator

游戏原价：41元

游戏售价：32元

活动时间：3月2号结束

《烟花模拟器》优惠现售32元，原价41，新历史最低价。771篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。

网友评价：

一口气放一堆烟花再点燃，超爽的，很解压（但你的电脑配置必须中上才能放一堆。。。。不然就会。。）

小编点评：

建议加入氢弹

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