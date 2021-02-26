steam每日特惠：烟花模拟器什么时候史低 烟花模拟器3.2特惠多少钱

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FIREWORKS MANIA 是一款小型休闲爆炸模拟游戏，您可以在其中玩转烟花，创造美丽的烟花表演或只是炸毁东西。
游戏名称：烟花模拟器/Fireworks Mania - An Explosive Simulator
游戏原价：41元
游戏售价：32元
活动时间：3月2号结束
《烟花模拟器》优惠现售32元，原价41，新历史最低价。771篇测评中97%好评率，好评如潮。支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。
网友评价：
一口气放一堆烟花再点燃，超爽的，很解压（但你的电脑配置必须中上才能放一堆。。。。不然就会。。）
小编点评：
建议加入氢弹
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