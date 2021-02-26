steam每日特惠：Pacify什么时候史低 Pacify3.3特惠多少钱

2021-03-02 13:51:21 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是Pacify Pacify3.3特惠多少钱，对Pacify Pacify3.3特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

据说在那所房子里有恶灵出没。 传言所讲的似乎是一座老旧的殡仪馆，那里为人们提供最后一次同死去的亲人对话的机会。 还有灯光、笑声、一个女孩、失踪的人等等…… 就是人人都在讲的那件事，你知道的。 带一队人马，去把那个地方调查清楚。

游戏名称：Pacify

游戏原价：22元

游戏售价：13元

活动时间：3月3号结束

《Pacify》优惠现售13元，原价22，新历史最低价。14823篇测评中88%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月3日。

网友评价：

很好玩，弟弟都吓哭了，跟我一起玩的兄弟们也开心的哭了

小编点评：

游戏很好玩，强烈建议3岁以下儿童游玩，里面娃娃很可爱，姐姐也很温柔，还在等什么赶快给你家的孩子一个完整的童年吧。

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