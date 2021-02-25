Epic平台喜加一！《战争游戏：红龙》在哪免费领取

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游戏介绍：
《战争游戏：红龙》由Eugen Systems工作室开发，作为《战争游戏》系列最新正统续作，仍会继续保持本系列成功的游戏机制。但在该作中战争的主体已经从从欧洲转移到了亚洲。
Epic领取地址：点击跳转
领取方法：
冬令时了，游戏都是0点开始领取了。《战争游戏：红龙》领取时间为3月5日0点，截止3月12日0点。
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