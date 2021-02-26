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steam每日特惠：武装突袭3什么时候史低 武装突袭33.2特惠多少钱

2021-02-26 14:20:26来源：91单机游戏编辑：admin

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>>steam每日特惠专区

《武装突袭3》拥有着其他射击游戏几乎无法比拟的真实，不论是枪械载具，还是战斗地图场景，都非常还原了真实的战场，并且游戏还支持地图编辑。玩家的奇思妙想同样再给这个7年的老游戏提供着源源不断的活力。

游戏名称：武装突袭3/Arma 3

游戏原价：119元

游戏售价：29元

活动时间：3月2号结束

《武装突袭3》优惠现售29元，原价119，新历史最低价。135648篇测评中90%好评率，特别好评。支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。

网友评价：

跑步模拟器、战场沙盒、男人的浪漫、史诗级门槛、一款让绝大部分键盘侠对战争忘而生畏的游戏。开着一辆不怎么地的小破车跌跌撞撞开了10分钟然后连跑带瞄跑了十分钟就为了吃一颗不知道从哪里飞来的子弹。

小编点评：

在这个游戏里，枪法好已经并不重要。专注，冷静，配合，战术才是王道，战争首先是活下来。

91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。

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