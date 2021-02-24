steam每日特惠：影子战术：将军之刃什么时候史低 影子战术：将军之刃2.27特惠多少钱

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是影子战术：将军之刃 影子战术：将军之刃2.27特惠多少钱，对影子战术：将军之刃 影子战术：将军之刃2.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。
1615年，日本处在幕府时代。一个新的幕府将军获得了统治日本的权力，而且极力地维护和平。为了与阴谋和叛变势力作斗争，他招募了五位专门从事暗杀、蓄意破坏和间谍活动的人才，他们在其擅长领域上均身怀绝技。
游戏名称：影子战术：将军之刃/Shadow Tactics: Blades of the Shogun
游戏原价：115元
游戏售价：11元
活动时间：2月27号结束
目前《影子战术：将军之刃》特惠售价为11元，原价115，为历史最低价。17644篇测评中96%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至2月27日。
网友评价：
刚买完就11...这波背刺，真有你的mimimi
小编点评：
只要把看到我的人都杀了我都潜行就没有暴露。
91单机游戏网Steam每日特惠专区每天不定时更新，有喜欢玩单机游戏的大佬，欢迎关注并收藏本专题。
indiegala这个名字很多网友都十分陌生，但实际上它steam是合作关系，所以不时会免费送出一些游戏，和steam喜加一不同的是，玩家需要领取激活码才能在steam激活，indiegala怎么领游戏呢？91danji小编给大家介绍本次indiegala喜加一游戏indiegala喜加一！《Cub
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是人猿出逃人猿出逃3.2特惠多少钱，对人猿出逃人猿出逃3.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是毁灭全人类：重制版毁灭全人类：重制版2.27特惠多少钱，对毁灭全人类：重制版毁灭全人类：
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是帕尔米拉孤儿院帕尔米拉孤儿院3.2特惠多少钱，对帕尔米拉孤儿院帕尔米拉孤儿院3.2特惠多
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是骰子地下城骰子地下城2.25特惠多少钱，对骰子地下城骰子地下城2.25特惠多少钱关注很久
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《World
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《Thirt
itch.io是专为独立游戏提供的游戏启动器，许多不知名的独立游戏开发者，都会选择在itch.io上发布作品，尽管平台上的游戏质量参差不齐，但是如果对独立游戏有一份支持的心的话，了解一下绝不会亏，同样的itch.io上的福利也不会少，本气itch.io喜加一游戏就是itch.io喜加一！《CLICK
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是斯派罗烈焰重燃三合一斯派罗烈焰重燃三合一2.24特惠多少钱，对斯派罗烈焰重燃三合一斯派罗
现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是夜班夜班2.23特惠多少钱，对夜班夜班2.23特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可