steam每日特惠：银河历险记3什么时候史低 银河历险记32.27特惠多少钱

2021-02-25 16:16:44 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是银河历险记3 银河历险记32.27特惠多少钱，对银河历险记3 银河历险记32.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

《银河历险记3（Samorost 3）》是一款探险及谜题类游戏，由《机械迷城（Machinarium）》和《植物精灵（Botanicula）》的优秀创造者出品。在九大独特的世界中穿行，探索这些世界中丰富多彩的挑战、创造和惊喜，真切感受美妙的原图、声音和音乐。

游戏名称：银河历险记3/Samorost 3

游戏原价：68元

游戏售价：13.6元

活动时间：2月27号结束

目前《银河历险记3》特惠售价为13.6元，原价68，为历史最低价。2094篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至2月27日。

网友评价：

画面不错，但有好多地方根本不是脑洞大开能想到的，只能靠着官方提示去做，特别是各种数字有关的部分。

小编点评：

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