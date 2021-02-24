steam每日特惠：人猿出逃什么时候史低 人猿出逃3.2特惠多少钱

2021-02-24 15:23:58 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是人猿出逃 人猿出逃3.2特惠多少钱，对人猿出逃 人猿出逃3.2特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

Ape Out是一款节奏激烈、色彩艳丽的横版动作游戏，展现了原始的动物求生本能。画风暴力又不失节奏感，与激烈的爵士乐完美融合。

游戏名称：人猿出逃/APE OUT

游戏原价：38元

游戏售价：12元

活动时间：3月2号结束

目前《人猿出逃》特惠售价为12元，原价38，为历史最低价。1383篇测评中94%好评率，特别好评。游戏支持简体中文，特惠活动截止至3月2日。

网友评价：

扮演一位灵长类爵士乐演奏者，擅长使用的乐器是人类 枪械 混凝土，表演的方法是抓、扔、砸。

小编点评：

简洁明快易上手，节奏感超好。不过易学难精，成就是真的难。

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