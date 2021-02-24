steam每日特惠：毁灭全人类：重制版什么时候史低 毁灭全人类：重制版2.27特惠多少钱

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游戏名称：毁灭全人类：重制版/Destroy All Humans!
游戏原价：158元
游戏售价：79元
活动时间：2月27号结束
目前《毁灭全人类：重制版》特惠售价为79元，原价158，为历史最低价。4518篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至2月27日。
网友评价：
小绿人毁灭世界之路开始了，基底玩法还是个小型的RPG+FPS，你可以直接走主线毁灭人类文明，也可以在解锁的地图上探索收集道具或者执行任务。
小编点评：
首先这游戏很爽，然后是很爽，最后是很爽，令人无法想象这竟然是一款十几年前就存在的游戏。
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