steam每日特惠：毁灭全人类：重制版什么时候史低 毁灭全人类：重制版2.27特惠多少钱

2021-02-24 15:23:49 来源：91单机游戏 编辑：admin

现在的游戏大作，动辄两三百，便宜的也要六七十，让很多玩家都十分心疼，特别是当你昨天刚买，今天就打折的时候，由此产生了等等党。steam作为最大的游戏平台，定期会有特价游戏，甚至能打骨折，本期steam特惠游戏就是毁灭全人类：重制版 毁灭全人类：重制版2.27特惠多少钱，对毁灭全人类：重制版 毁灭全人类：重制版2.27特惠多少钱关注很久但是舍不得下手的玩家，可以趁这个机会抓紧入库了。

CULT经典回归了！以邪恶外星人——137号隐藏者的形象让1950年代的地球人类恐惧不已。在传奇外星人入侵动作冒险的重制版中，大肆收割人类DNA，推翻美国政府。使用各种外星武器和精神能力消灭弱小的人类。

游戏名称：毁灭全人类：重制版/Destroy All Humans!

游戏原价：158元

游戏售价：79元

活动时间：2月27号结束

目前《毁灭全人类：重制版》特惠售价为79元，原价158，为历史最低价。4518篇测评中95%好评率，好评如潮。游戏支持简体中文，特惠活动截止至2月27日。

网友评价：

小绿人毁灭世界之路开始了，基底玩法还是个小型的RPG+FPS，你可以直接走主线毁灭人类文明，也可以在解锁的地图上探索收集道具或者执行任务。

小编点评：

首先这游戏很爽，然后是很爽，最后是很爽，令人无法想象这竟然是一款十几年前就存在的游戏。

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